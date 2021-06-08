منتخب سوريا يتأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022

حسم المنتخب السوري بطاقة التأهل إلى المرحلة الأخيرة والفاصلة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وجاء تأهل منتخب سوريا إلى هذا الدور بعد فوزه على منتخب غوام أمس بثلاثية دون رد، هذا ويقضي نظام التصفيات الآسيوية بأنه يتأهل أبطال المجموعات الثمانية مباشرة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

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تأهل منتخب سوريا جاء قبل الجولة الأخيرة من الدور الحالي من التصفيات،وقبل مباراته أمام الصين والتي أصبحت الآن تحصيل حاصل لنسور قاسيون، لكنها هامة للمنتخب الصيني الذي يبحث عن بطاقة التأهل للدور القادم كأفضل ثاني.

فوز سوريا على غوام

قال نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري بعد الفوز على غوام “كنا خائفين من الفارق الزمني القليل بين مباراتي المالديف وغوام، لكننا قدمنا مباراة جيدة”، وأضاف “قدمنا شوط أول جيد وأحرزنا في مناسبتين، وقدمنا شوط ثاني مميز”، وأكد نبيل معلول “نأمل في مواصلة مسيرة التألق أمام المنتخب الصيني”، هذا وقد فاز المنتخب السوري على غوام بنتيجة 3-0، أحرز الأهداف مارديك مارديكيان هدفين ومحمود المواس هدف.

موعد مباراة سوريا والصين القادمة

المباراة الأخيرة في المجموعة الأولى والتي تجمع بين سوريا والصين ستكون هامة معنويًا لنسور قاسيون وجماهيرهم، حيث تحقيق الفوز سيمنح دفعة معنوية هامة للمنتخب في المرحلة القادمة من التصفيات، وخاصة أن لقاءات المرحلة القادمة ستكون مع أقوى منتخبات القارة، موعد مباراة سوريا والصين القادمة سوف تكون يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 عند الثامنة مساء بتوقيت دبي.