منتخب سوريا يتصدر المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا بعد اكتساح ميانمار

حقق المنتخب الأول السوري لكرة القدم فوزًا عريضًا اليوم على منافسة ميانمار لينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2027، مباراة سوريا وميانمار اليوم الخميس في الجولة الثالثة من المجموعة أقيمت اليوم في السعودية، وتألق فيها كل نجوم المنتخب السوري وفي مقدمتهم المخضرم عمر خربين.

ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس آسيا 2027:

بعد الجولة الثالثة يصبح المنتخب السوري في المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط، يليه منتخب ميانمار برصيد 6 نقاط، المنتخبين الباكستاني والأفغاني كل منهما لديه نقطة واحدة، بعد تعادلهما اليوم بدون أهداف، يذكر أن المنتخب السوري سوف يلتقي ميانمار على ملعب الأخير الأسبوع القادم ضمن مباريات الجولة الرابعة.