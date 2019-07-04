منتخب كينيا يغادر مطار القاهرة بالأمس الأربعاء.. بعد خروجه من كأس أمم أفريقيا 2019

غادر منتخب كينيا الأمس الأربعاء 3 يونيو 2019 مطار القاهرة الدولي، بعد وداعه لكأس الأمم الأفريقية 2019، المقام في مصر من الفترة 21 يونيو حتى يوم 19 يوليو 2019، وكشفت مصادر في المطار، بأنه تم انتهاء من اجراءات سفر بعثة كينيا بسهولة ويسر، واستقبله فريق من العلاقات العامة وهو مخصص لاستقبال ووداع المنتخبات المشاركة في البطولة.

وغادر منتخب كينيا على متن طائرة مصر للطيران تحمل رقم MS849، والجدير بالذكر أن مباريات الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 انتهت، على أن تبدأ مباريات الدور ال 16 من البطولة السبت القادم، واستطاع المنتخب المصري أن يتغلب على اوغندا.

ومن خلال موقع تذكرتي دوت كوم يمكنكم حجز مباريات الدور ال 16، ودور الثمانية والنصف النهائي والمباراة النهائية، وسينتهي حجز المباريات يوم 9 يوليو وهذا ما اعلنته شركة تذكرتي، ومن خلال تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة، ومنها الرقم القومي والهاتف والاسم وصورة شخصية واضحة، وذات تعابير حياديه حتى يتم قبولها، وبعدها سيتم الحصول على fan id ثم يمكنك حجز المباريات التي تريد حضورها.

وتختلف الأسعار في المباراة النهائية، عن دور المجموعات الأولى، حيث سيكون ثمن تذكرة الدرجة الثالثة 500جنيه، أما ثمن تذكرة الدرجة الثانية سيكون 750 جنيه وذلك في المباراة النهائية، وبالطبع هذا ازيد عن التذاكر السابقة، حيث كانت تذكرة الدرجة الثالثة 150 جنيه، أما تذكرة الدرجة الثانية 400 جنيه، ولكن هذه الزيادة بسبب كون المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019 مهمة للغاية وتختلف كثيرا.