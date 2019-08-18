منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يفوز بكأس العالم لأول مرة فى التاريخ

فاز منتخب مصر للناشئين ببطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة فى التاريخ بعدما تغلب فى المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28 فى المباراة التى أقيمت فى مقدونيا، وشهدت تفوق المنتخب المصري منذ بدايتها وحتى نهايتها، وقام الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم أبطال مصر الميداليات الذهبية وكأس البطولة.

ويعتبر فوز منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة ببطولة كأس العالم لكرة اليد إنجاز كبير يضاف إلى السجل المشرف لكرة اليد المصرية، وذلك بعدما فاز منتخب مصر للشباب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة العالم للشباب التى أقيمت فى إسبانيا فى شهر يوليو الماضي.

وقد شهد مشوار منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مسيرة رائعة تحت قيادة المدير الفني الكابتن مجدى أبو المجد حيث حقق الفوز خلال مشواره فى 7 مباريات على السويد 32-29، والخسارة من فرنسا 28-24، ثم الفوز على تايوان 36-25 ثم الفوز على كندا 47-20 فى دور المجموعات.

وفى دور الستة عشر فاز منتخب مصر للناشئين لكرة اليد على سلوفاكيا 30-23، وفى دور الثمانية فاز على منتخب أيسلندا 35-31، وفى الدور قبل النهائي فاز منتخب مصر للناشئين لكرة اليد على منتخب البرتغال 41-36، وفى مباراة الحلم والبطولة استطاع الفراعنة الفوز على منتخب ألمانيا الرهيب 32-28 ليحقق لقب البطولة لأول مرة فى التاريخ.

وتضم قائمة الشرف لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد كلاً من: عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف