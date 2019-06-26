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منتخب مصر يتأهل رسمياً للدور الثاني في بطولة الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكونغو

كتب تامر مباركفي آخر تحديث
منتخب مصر يتأهل رسمياً للدور الثاني في بطولة الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكونغو
Soccer Football - Africa Cup of Nations 2019 - Group A - Egypt v Zimbabwe - Cairo International Stadium, Cairo, Egypt - June 21, 2019 Egypt's Trezeguet celebrates scoring their first goal with Ahmed Hegazi and team mates REUTERS/Suhaib Salem

انتهت منذ قليل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على ملعب استاد القاهرة الدولي في مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية بفوز مقنع لمنتخب مصر بهدفين نظيفين أحرزهما “أحمد المحمدي” من متابعة لركنية و”محمد صلاح” من تمريرة رائعة أرسلها له محمود حسن تريزيجيه وكلا الهدفين أُحرزا في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مبارتين يليه منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مبارتين أيضاً وبذلك يتأهل منتخب مصر رسمياً لدور الستة عشر من البطولة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثالثة والأخيرة في المجموعة أمام منتخب أوغندا.

أهمية مباراة أوغندا

تكمن أهمية مباراة مصر وأوغندا في كونها ستحسم المركز الأول في المجموعة ويهم المتنتخب المصري أن يحرز الفوز أو على الأقل التعادل ليضمن صدارة المجموعة حتى يضمن البقاء واللعب في القاهرة بافضافة إلى كونه سيواجه منتخباً أضعف في الدور القادم إذا حل في المركز الأول حيث سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة.

بهذه النتيجة تقلصت حظوظ منتخب الكونغو وبات صعوده للدور التالي في البطولة يحتاج إلى معجزة وباتت البطاقة الثانية في المجموعة حائرة بين أوغندا وزيمبابوي.

موعد مباراة مصر وأوغندا القادمة

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوغندي في المباراة الأخيرة للمجموعة الأولى والحاسمة لتحديد المركز الأول يوم الأحد القادم 30 يونيو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءاً ويحتاج منتخبنا إلى نقطة واحدة على الأقل لضمان صدارة المجموعة والبقاء في القاهرة.

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عن الكاتب

تامر مبارك

طبيب بشري مهتم بالتدوين وتطوير الإنترنت, بدأت العمل على الإنترنت منذ 2010.

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