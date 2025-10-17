منظم ومتميز.. من هو مدرب منتخب السويد الجديد “جراهام بوتر”

قال الصحفي الرياضي العامي “فابريزيو رومانو”، أن امدير الفني الإنجليزي جراهام بوتر”، سوف يكون مدرب منتخب السويد الجديد، وأن المفاوضات بين الاتحاد السويدي لكرة القدم والمدرب الإنجليزي، في مرحلتها الأخيرة، وان العقد سوف يكون حتى مارس 2026، من جانبه، قال جراهام بوتر، أنه يرغب في مساعدة منتخب السويد للوصول إلى كأس العالم 2026.

مدرب منتخب السويد الجديد.. السيرة الذاتية:

جراهام بوتر مدرب منتخب السويد هو مدير فني إنجليزي من مواليد عام 1975 (50 عامًا)، بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب في مركز الظهير الأيسر، تألق جراهام بوتر كمدير فني كان مع فريق برايتو الإنجليزي حيث قاده للمراكز المتقدمة في جدول الدور الإنجليزي وتأهل مع للبطولات الأوروبية، كما تمكن برايتون تحت قيادة بوتر من هزيمة كبار الأندية الإنجليزية.

مدرب السويد الجديد المرتقب جراهام بوتر قبل برايتون درب نادي أوسترسندز السويدي وحصل معه على معظم ألقاب البطولات السويدية، وقبل برايتون درب ريدز، بعد برايتون درب بوتر أندية تشيلسي وويستهام يونايتد.