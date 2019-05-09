منع المصورين الصحفيين من حضور مباراة الزمالك ووادي دجلة

منع أمن نادي الزمالك المصورين الصحفيين من دخول النادي لتغطية مباراة الزمالك ووادي دجلة، فيما عدا مصوري المركز الإعلامي لنادي الزمالك وذلك بناء على تعليمات رئيس النادي.

وجاء ذلك على خلفية أزمة اعتداء الاعبي نادي الزمالك على مصور صحفي في لقاء الزمالك وبيراميدز، وذلك لمنعه من تغطية الأحداث عقب المباراة.

وكان الزميل عبد الرحمن جمال المصور الصحفي بجريدة المصري قد تم الاعتداء عليه من اللاعب محمود علاء وحارس المرمى جنش، وطبيب النادي وأحد الإداريين وأحد العمال، وذلك أثناء تغطيته للأحداث التي أعقبت المباراة، والتي وقعت بين فريق نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وقد أعلن رئيس النادي أنه اتخذ إجراءات ضد من قاموا بهذه الواقعة وقام بمعاقبتهم.

فيما قد جاء رد زملائه المصوريين سريعا أثناء تفطية مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الدور قبل النهائي ببرج العرب حينما أخذوا صورة تذكارية لهم وليس للفريق.

يذكر أن الزمالك التقى اليوم بوادي دجلة في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٩ من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بتقدم نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف لوادي دجلة، وقد أحرز هدف التقدم الأول للزمالك عمر السعيد في الدقيقة ٢٢، والهدف الثاني أحرزه محمود علاء في الدقيقة ٤٨، فيما أحرز الهدف الوحيد لنادي وادي دجلة اللاعب محمد هلال في الدقيقة ٦٦، ليصبح الزمالك في المركز الثالث برصيد ٦٣ نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني، بينما يظل وادي دجلة في المركز العاشر برصيد ٣٥ نقطة.