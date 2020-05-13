منهم أبو تريكة.. حازم إمام: هؤلاء أفضل مني في صناع اللعب (فيديو)

يرى حازم إمام، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن هناك أسماء كثيرة أفضل منه في مركز صناعة اللعب ويأتي على رأسهم محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والفراعنة السابق، والذي كان واحد من أقوى الاسماء أثناء فترة لعبه وتخطت شعبيته مصر فأصبح واحد من أكثر اللاعبين شعبية في الوطن العربي بالكامل.

ويحتفي حتى الآن كلا من جماهير الأهلي والزمالك بمرور لاعبين مثل حازم إمام ومحمد أبو تريكة على كل فريق منهما، حيث يضع الجماهير كلا منهما قدوة لهم سواء من النجاحات التي حققها كلا منهما علاوة على الأخلاق العالية والاحترام المتبادل بين كلاهما وهو ما جعلهم رموزا لقطبي الكرة المصرية.

حازم إمام: أبو تريكة أفضل مني ولا يوجد لاعب مهاري في مصر الآن

وقال حازم إمام خلال تصريحات تلفزيونية مع عبر فضائية أون تايم سبورتس إنه يرى هناك عدد من اللاعبين أفضل منه في منطقة صناعة اللعب وعلى رأسهم أبو تريكة ومحمد زيدان وعبد الستار صبري، لافتا إلى أنهم كانوا يتمتعون بكل شيء تقريبا ويستطيعون صناعة الفارق مع أي فريق يلعبون لصالحه.

وأبدى الإمبراطور اعتراضه على وجود لاعب في الوقت الحالي يتفوق عليه من حيث المهارة قائلا إن الجيل الحالي أصبح لا يعتمد على المهارات بشكل كبير مثلما كان في الماضي وأنه لا يستطيع رؤية لاعب مهاري على الرغم من المستويات الفنية المرتفعة.