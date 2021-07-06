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من تكون ريما الجفالي ويكيبيديا ؟

بواسطة عزت محمد
ريما الجفالي ويكيبيديا من تكون ريما الجفالي ويكيبيديا؟

تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير وتشجيع مواطنيها من الأبناء الشباب، وتقوم الدولة جاهدة بتوفير كل سبل العيش الكريم لشبابها، وتحفز الشباب الموهوب وتعمل على تطويره وتنميته ليكون قادر على مواجهة الصعوبات، ويتواجد في المملكة شخصيات ذو شهر واسعة، حيث تعد من أهم الشخصيات في المجتمع، ألا وهي ريما الجفالي ويكيبيديا التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا التقرير.

ريما الجفالي ويكيبيديا
من تكون ريما الجفالي ويكيبيديا؟
1 من تكون ريما الجفالي ويكيبيديا؟
2 بطولات ريما الجفالي

من تكون ريما الجفالي ويكيبيديا؟

ريما الجفالي ولدت في مدينة جدة عام 1992 شهر يناير يوم 18 حيث تبلغ من العمر29 عام، هي من سائقى سباق السيارات المحترفة والموهوبة والمشهورة، فهي السيدة الأولى التي تحمل رخص سباق من الجنسية السعودية، فقد حققت الفوز في كثير من المسابقات، وفي عام 2019 كانت المرة الأولى التي تشارك في مسابقة دولية.

قد درست ريما في المدرسة البريطانية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فقد كان لديها شغف منذ نعومة أظفارها بالسيارات، وأتمت دراستها الجامعية في أمريكا في جامعة نورث إيسترن في عام 2010 وكان تخصصها قسم الشؤون الدولية، وبعض تخرجها حصلت على رخصة للقيادة بعد أن سمحت المملكة السعودية للمرأة بقيادة السيارة، وقد سميت ريما الجفالي ويكيبيديا لأنها أصبحت من الشخصيات المهمة في المجتمع.

بطولات ريما الجفالي

خاضت أول سباق في عام 2018 حيث حققت أول فوز لها، وفي عام 2019 قد مثلت المملكة السعودية في سباق F4 في براندز هاتش، حيث كان أول سباق تنافسي لها، وفي نفس العام كان السيدة الأولى التي تحقق منافسة دولية في السعودية وشاركت في سباق السيارات الكهربائية لعام 2019- 2020 فهي من الشابات المحترفة والموهوبة في سباق السيارات.

عزت محمد

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