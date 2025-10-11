من حكم مباراة عمان والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم

يلعب منتخب عمان ثاني مبارياته في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 ضد منتخب الإمارات مساء اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، تُقام المباراة على استاد حمد بن جاسم في العاصمة القطرية الدوجة، منتخب عان تعادل في الجولة الأولى ضد قطر بدون أهداف.

حكم مباراة عمان والإمارات اليوم:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أسماء طاقم تحكيم مباراة عمان اليوم ضد المنتخب الإماراتي في تصفيات كأس العالم، وسوف يكون طاقم التحكيم كالتالي:

– حكم الساحة على رضا فغاني أسترالي من أصول إيرانية.

– حكم مساعد أول جورج لاكرينديس أسترالي.

– حكم مساعد ثاني جيمس ليدينسي أسترالي.

– حكم رابع داانيال اليدر أسترالي.

– حكم VAR شون إيفانز أسترالي.