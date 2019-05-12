من فاز بالدوري الإنجليزي “ليفربول أم مانشستر سيتي”.. ومن هو هداف البريميرليج؟

اليوم الأحد 12 مايو 2019، هو يوم الحسم في البطولة الأقوى عالميا، حيث ستظهر اليوم الإجابة على أهم سؤالين وهما: من فاز بالدوري الإنجليزي 2019؟، ومن هو هداف البريميرليج؟، واستمرت المنافسة على لقب البطولة الإنجليزية حتى الأسبوع الأخير وخط النهاية، حيث انحصرت المنافسة على اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي، كما استمرت المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي للأسبوع الأخير، وانحصرت المنافسة بين نجمي ليفربول صلاح ومانيه ونجم مان سيتي سيرجيو أجويرو.

من فاز بالدوري الإنجليزي 2019 ومن هو هداف البريميرليج

قبل الأسبوع الأخير، تصدر مان سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة، بينما جاء ليفربول في المركز الثاني برصيد 94 نقطة، ويلتقي السيتي الآن مع برايتون، بينما يتقابل ليفربول مع ولفرهامبتون، وبالنسبة لقائمة الهدافين بالبريميرليج، يتصدرها قبل الأسبوع الأخير محمد صلاح برصيد 22 هدف يليه مانيه وأجويرو.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف له أهداف علية فارق الأهداف النقاط مان سيتي 38 32 2 4 91 22 69 98 ليفربول 38 30 7 1 87 22 65 97