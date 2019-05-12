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من فاز بالدوري الإنجليزي “ليفربول أم مانشستر سيتي”.. ومن هو هداف البريميرليج؟

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

اليوم الأحد 12 مايو 2019، هو يوم الحسم في البطولة الأقوى عالميا، حيث ستظهر اليوم الإجابة على أهم سؤالين وهما: من فاز بالدوري الإنجليزي 2019؟، ومن هو هداف البريميرليج؟، واستمرت المنافسة على لقب البطولة الإنجليزية حتى الأسبوع الأخير وخط النهاية، حيث انحصرت المنافسة على اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي، كما استمرت المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي للأسبوع الأخير، وانحصرت المنافسة بين نجمي ليفربول صلاح ومانيه ونجم مان سيتي سيرجيو أجويرو.

من فاز بالدوري الإنجليزي 2019 ومن هو هداف البريميرليج

قبل الأسبوع الأخير، تصدر مان سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة، بينما جاء ليفربول في المركز الثاني برصيد 94 نقطة، ويلتقي السيتي الآن مع برايتون، بينما يتقابل ليفربول مع ولفرهامبتون، وبالنسبة لقائمة الهدافين بالبريميرليج، يتصدرها قبل الأسبوع الأخير محمد صلاح برصيد 22 هدف يليه مانيه وأجويرو.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019
الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف له أهداف علية فارق الأهداف النقاط
مان سيتي 38 32 2 4 91 22 69 98
ليفربول 38 30 7 1 87 22 65 97
الهداف أحرز
محمد صلاح 22
مانيه 21
أجويرو 21

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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