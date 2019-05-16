من فاز بالدوري السعودي “النصر أم الهلال” 2019.. ومن هو هداف كأس الأمير محمد بن سلمان 1440

من فاز بالدوري السعودي للمحترفين 1440/2019 النصر أم الهلال هو سؤال كل الجماهير السعودية وكل الجماهير العربية والخليجية المتابعة لهذا الدوري القوي، حيث سنتابع معكم اسم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقمة جدول ترتيب الدوري بعد لأسبوع 30 (المرحلة الأخيرة)، كما سنقدم لكم اسم هداف الدوري السعودي وقمة جدول ترتيب تلك المسابقة، النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين هي الأقوى، ويتم اليوم تسليم كأس البطولة ولذي تم تصنيعة لدى كبريات شركات الذهب العالمية بإسبانيا والبرتغال.

من فاز بالدوري السعودي للمحترفين النصر أم الهلال ومن هو الهداف

قبل مباريات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يتصدر نادي النصر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، واليوم 16 مايو 2019، تقام كل مباريات الجولة الأخيرة (الأسبوع 30) في توقيت واحد، النصر يلتقي مع الباطن بالرياض، وفي العاصمة أيضا يلتقي الهلال مع الشباب، فوز النصر اليوم يحسم فوزه باللقب، وتعثر النصر وفوز الهلال، يُهدي الهلال كأس البطولة.

بخصوص قائمة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يتصدرها نجم النصر عبد الرزاق حمد الله برصيد 22 هدف، يليه الكاميروني ليندر تاومبا مهاجم التعاون برصيد 20 هدف، ثم مهاجم الهلال جوميز برصيد 19 هدف، وعمر السومة مهاجم الأهلي وله 18 هدف.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2019 المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر أهداف له أهداف عليه فارق الأهداف النقاط 1 النصر 29 21 4 4 67 26 41 67 2 الهلال 29 20 6 3 63 31 32 66