يعتبر الدوري العراقي لكرة القدم واحد من أقوى الدوريات في الخليج العربي والشرق الأوسط، ودائما ما تتنافس على لقب تلك البطولة خمسة أندية على الأقل، مع دخولنا في المراحل الأخيرة من تلك المسابقة، نجيب من خلال هذا التقرير على السؤال الهام “من فاز بالدوري العراقي 2021؟”، بعدما حسم أحد الأندية لقب البطولة رسميًا قبل نهاية المسابقة بثلاثة أسابيع متفوقًا على منافسيه للفوز بهذا اللقب الغالي كرويًا.

من فاز بالدوري العراقي 2021؟

يوم 5 يوليو 2021 تحدد اسم بطل مسابقة الدوري العراقي لهذا الموسم، وهو نادي القوة العراقي، بعد تغلبه في مباراة الأسبوع 35 من عمر المسابقة على نادي النفط بنتيجة 4-1، ليرتفع رصيد القوة الجوية إلى 79 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني نادي الزوراء، ثم النجف، ثم الشرطة، ولم تلعب الأندية الثلاثة لقاءات الأسبوع 35 لكن القوة الجوية حسمها فعليًا.