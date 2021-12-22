من فاز بالسوبر الإفريقي 2021 الأهلي أم الرجاء؟

تواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2021 مع الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية على لقب كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي أُقيمت اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 على ملعب محمد بن علي المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نتيجة ومن فاز وبطل كأس السوبر الإفريقي 2021، حيث يبحث الأهلي عن اللقب الثامن من السوبر، في حين يبحث الرجاء المغربي عن اللقب الثالث.

من فاز في نتيجة السوبر الإفريقي 2021 بين الأهلي والرجاء؟