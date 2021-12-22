من فاز بالسوبر الإفريقي 2021 الأهلي أم الرجاء؟

تواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2021 مع الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية على لقب كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي أُقيمت اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 على ملعب محمد بن علي المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نتيجة ومن فاز وبطل كأس السوبر الإفريقي 2021، حيث يبحث الأهلي عن اللقب الثامن من السوبر، في حين يبحث الرجاء المغربي عن اللقب الثالث.
من فاز في نتيجة السوبر الإفريقي 2021 بين الأهلي والرجاء؟
- مع بداية المباراة تعرض عمرو السولية نجم الأهلي للإصابة خلال الإحماء.
- تشكيل الأهلي الذي بدأ اللقاء لحسم نتيجة السوبر الإفريقي 2021 هو: محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أفشة، بيرسي تاو.
- تشكيل الرجاء: أنس الزنيتي، حركاس، هدهودي، مدكور، جبيرا، الوردي، عبد الإله الحافيظي، فابريس نجوما، محسن متولي، محمود بنحليب، حميد أحداد.
- الدقيقة 13 حميد أحداد يحرز هدف الرجاء الأول.
- نهاية الشوط الأول.
- الشوط الثاني.
- تبديل للأهلي بخروج أيمن أشرف ونزول محمد شريف.
- تبديل للأهلي بخروج حسين الشحات ونزول أحمد عبد القادر.
- تبديل للأهلي بنزول طاهر محمد طاهر مكان ياسر إبراهيم
- هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 90 سجله طاهر محمد طاهر.
- نهاية الشوط الثاني.
- الأهلي 1 – 1 الرجاء
- الأهلي يفوز بركلات الترجيح 6-5
- الأهلي بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.