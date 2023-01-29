من فاز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023 فردي رجال؟

انتهت اليوم الأحد 29 يناير 2023 بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023 فردي رجال، وهي أول بطولات الجراند سلام للعام الجديد، وقد شهدت البطولة منافسات قوية للفوز بهذا اللقب، شهدت البطولة مشاركة أقوى النجوم، وقد شارك الإسباني نادال لكنه خرج من الأدوار الأولي وتعرض للإصابة ليخسر من الأمريكي ماكدونالد.

من فاز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023؟

جمعت المباراة النهائية من تلك البطولة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الرابع عالميًا قبل البطولة، وبين اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث عالميًا، في المجموعة الأولى حقق الصربي ديوكوفيتش الفوز بنتيجة 6-3، وفي المجموعتين الثانية والثالثة تمكن ديوكوفيتش من تحقيق الفوز بنفس النتيجة 7-6، ليؤكد الصربي تفوقه على تيتيباس، ليكون ديوكوفيتش هو بطل أستراليا المفتوحة للتنس 2023، ليحقق تلك البطولة 10 مرات وهو الأكثر فوزًا بها.

