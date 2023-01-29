من فاز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023 فردي رجال؟

بواسطة محمود عطا الله
بطل أستراليا المفتوحة للتنس 2023 بطل أستراليا المفتوحة للتنس 2023

انتهت اليوم الأحد 29 يناير 2023 بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023 فردي رجال، وهي أول بطولات الجراند سلام للعام الجديد، وقد شهدت البطولة منافسات قوية للفوز بهذا اللقب، شهدت البطولة مشاركة أقوى النجوم، وقد شارك الإسباني نادال لكنه خرج من الأدوار الأولي وتعرض للإصابة ليخسر من الأمريكي ماكدونالد.

من فاز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023؟

جمعت المباراة النهائية من تلك البطولة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الرابع عالميًا قبل البطولة، وبين اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث عالميًا، في المجموعة الأولى حقق الصربي ديوكوفيتش الفوز بنتيجة 6-3، وفي المجموعتين الثانية والثالثة تمكن ديوكوفيتش من تحقيق الفوز بنفس النتيجة 7-6، ليؤكد الصربي تفوقه على تيتيباس، ليكون ديوكوفيتش هو بطل أستراليا المفتوحة للتنس 2023، ليحقق تلك البطولة 10 مرات وهو الأكثر فوزًا بها.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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