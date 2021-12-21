أقيمت مباراة نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 بين القادسية والكويت، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، على استاد جابر الكبير، بحضور صاحب السمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبحضور جماهيري كبير من داخل ملعب المباراة، ويدخل القادسية تلك المباراة وهو أكثر الأندية فوزا ببطولة كأس الأمير بعدد 16 لقبا، في حين حقق الكويت البطولة 14 مرة من قبل.

من فاز ببطولة كأس الأمير الكويتي 2021 القادسية أم الكويت؟