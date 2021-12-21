من فاز ببطولة كأس الأمير الكويتي 2021 القادسية أم الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 من فاز في نهائي كأس الأمير الكويتي 2021

أقيمت مباراة نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 بين القادسية والكويت، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، على استاد جابر الكبير، بحضور صاحب السمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبحضور جماهيري كبير من داخل ملعب المباراة، ويدخل القادسية تلك المباراة وهو أكثر الأندية فوزا ببطولة كأس الأمير بعدد 16 لقبا، في حين حقق الكويت البطولة 14 مرة من قبل.

من فاز ببطولة كأس الأمير الكويتي 2021 القادسية أم الكويت؟

  • تشكيل القادسية: خالد الرشيدي، راشد الدوسري، علي فايز، خالد إبراهيم، تراشي، عيد الرشيدي، فهد الأنصاري، محمد خليل، أحمد الظفيري، بدر المطوع، أحمد الرياحي
  • تشكيل الكويت: حميد القلاف، سامي الصانع، فهد الهاجري، ريان ماكجوان، مشاري غنام، علي حسين، مهدي برحمة، طلال الفاضل، فيصل زايد، مبوكاني، احمد الزنكي.
  • الدقيقة 26 مبوكاني يحرز الهدف الأول للكويت، من تسديدة يسارية من مسافة قريبة
  • نهاية الشوط الأول.
  • نهاية المباراة.
  • القادسية 0 – 1 الكويت
  • الكويت يفوز ببطولة كأس الأمير 2021.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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