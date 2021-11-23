من فاز بدوري أبطال آسيا 2021 الهلال أم بوهانج ستيلرز الكوري؟

نتابع معكم من خلال هذا التقرير اسم الفريق الفائز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والذي يجمع بين الهلال السعودي ونادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، تبدأ المباراة عند السابعة مساء بتوقيت السعودية، وتُقام على استاد الملك فهد الدولي، الفائز بالمباراة النهائية اليوم يتوج مباشرة باللقب ويتأهل إلى كأس العالم للأندية، كل فريق الهلال وبوهانج يبحث عن النجمة الرابعة، بعدما حقق كل منهم البطولة ثلاث مرات.

من فاز بنتيجة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الهلال أم بوهانج الكوري؟