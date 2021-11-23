من فاز بدوري أبطال آسيا 2021 الهلال أم بوهانج ستيلرز الكوري؟

نتابع معكم من خلال هذا التقرير اسم الفريق الفائز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والذي يجمع بين الهلال السعودي ونادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، تبدأ المباراة عند السابعة مساء بتوقيت السعودية، وتُقام على استاد الملك فهد الدولي، الفائز بالمباراة النهائية اليوم يتوج مباشرة باللقب ويتأهل إلى كأس العالم للأندية، كل فريق الهلال وبوهانج يبحث عن النجمة الرابعة، بعدما حقق كل منهم البطولة ثلاث مرات.
من فاز بنتيجة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الهلال أم بوهانج الكوري؟
- تشكيل الهلال السعودي في المباراة النهائية: عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، المفرج، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، محمد كنو، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، موسى ماريجا، بافيتمي جوميز.
- بدلاء الهلال: عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان، حمد اليامي، مدالله العليان، مصعب الجوير، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، محمد القحطاني، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.
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- سنقدم متابعة لنتيجة نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
- الدقيقة 1 يحرز الهلال الهدف الأول عن طريق ناصر الدوسري، من تسديدة بعيدة المدى.
- نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.
- موسى ماريجا يحرز هدف الهلال الثاني.
- الهلال 2 – 0 بوهانج
- نهاية اللقاء.
- الهلال السعودي بطلا لدوري أبطال آسيا 2021.