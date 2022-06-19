من فاز بكأس آسيا تحت 23 سنة 2022؟

بواسطة محمود عطا الله
بطل كأس آسيا تحت 23 سنة الماضية بطل كأس آسيا تحت 23 سنة الماضية

انتهت منذ قليل مباراة نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية التي أُقيمت في دولة أوزبكستان، حيث حُدد رسميًا الفائز وبطل النسخة الخامسة من كأس آسيا تحت 23 سنة، أقيمت المباراة النهائية الأحد 19 يونيو 2022، وجمعت بين المنتخب السعودي تحت 23 سنة ونظيره منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة وصاحب الأرض والجمهور وواحد من أقوى منتخبات البطولة.

من فاز بكأس آسيا تحت 23 سنة 2022؟

انتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين 0-0، مع بداية الشوط الثاني يُحرز أحمد الغامدي هدف السعودية الأول، م يضيف فراس البريكان الهدف الثاني وتنتهي المباراة، ليكون منتخب السعودية الأولمبي هو بطل والفائز بكأس آسيا 2022 تحت 23 سنة، لأول مرة في تاريخه، يذكر أن منتخب السعودية لم تتلقى شباكه أي هدف في تلك البطولة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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