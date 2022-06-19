انتهت منذ قليل مباراة نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية التي أُقيمت في دولة أوزبكستان، حيث حُدد رسميًا الفائز وبطل النسخة الخامسة من كأس آسيا تحت 23 سنة، أقيمت المباراة النهائية الأحد 19 يونيو 2022، وجمعت بين المنتخب السعودي تحت 23 سنة ونظيره منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة وصاحب الأرض والجمهور وواحد من أقوى منتخبات البطولة.

من فاز بكأس آسيا تحت 23 سنة 2022؟

انتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين 0-0، مع بداية الشوط الثاني يُحرز أحمد الغامدي هدف السعودية الأول، م يضيف فراس البريكان الهدف الثاني وتنتهي المباراة، ليكون منتخب السعودية الأولمبي هو بطل والفائز بكأس آسيا 2022 تحت 23 سنة، لأول مرة في تاريخه، يذكر أن منتخب السعودية لم تتلقى شباكه أي هدف في تلك البطولة.