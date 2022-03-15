من فاز بكأس ولي العهد الكويتي 2022 العربي أم الكويت؟

نتابع معكم من خلال هذا التقرير نتيجة مباراة العربي والكويت والفائز في نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022، تلك المباراة التي بدأت بالفعل على استاد جابر الكبير وسط حضور جماهيري غفير من جماهير كلا الفريقين، يشرف المباراة النهائية بحضوره صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد الكويتي، والذي سوف يتوج الفريق الفائز بكأس سموه بعد نهاية المباراة.
نتيجة نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022 بين العربي والكويت
- تشكيل العربي: جاسم العوضي، محمد فريح، طارق بو عبطة، حسن حمدان، عيسى وليد، محمد صولة، جوسيب كنيزيفتش، عبدالله الشمالي، سلطان العنزي، السنوسي الهادي، علي خلف.
- تشكيل الكويت: حميد القلاف، سامي الصانع، ريان، فهد الهاجري، مشاري العنزي، طلال الفاضل، مهدي برحمة، جاي ديمبلي، أحمد الزنكي، طه ياسين الخنيسي، مبوكاني.
- حكم المباراة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.
- سوف نتابع أهم أحداث ونتيجة الفائز بنهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022.
- بداية المباراة.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
- الدقيقة 46 أحمد الزنكي يحرز هدف الكويت الأول.
- الدقيقة 82 سلمان العوضي يحرز هدف التعادل للعربي.
- جاسم العضوي حارس العربي يتصدى لركلة جزاء نفذها مهدي بن رحمة.
- نهاية الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله.
- العربي بطلا لكأس ولي العهد الكويتي 2022 بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4.