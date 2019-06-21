“من هنا” تردد قناة الجزائر الارضية Programme National Algeria الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية 2019 مجاناً ورسمياً

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول تردد قناة الجزائر الارضية الرسمية الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية 2019 للموسم الجاري، حيث تقوم ببث 12 مباراة من مباريات البطولة، ويتم بث تردد قناة ENTV programme national علي العديد من الأقمار الصناعية، وهي نايل سات، الكوم سات وSES وسنتابع معكم كافة التفاصيل حول القناة الجزائرية الارضية الرياضية في هذه المقالة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

تردد قناة الجزائر الارضية

يمكنكم استقبال تردد قناة الجزائر الارضية علي 3 أقمار صناعية، وسنوافيكم بترددات الجزائر الارضية في هذه المقالة لكافة الاقمار

القمر تردد الجزائر الارضية الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ النايل سات nile sat مدار 7 غرب 11680 افقي 27500 3/4 الكوم سات alcom sat درجة 24.8 غرب 12240 افقي 30000 3/4 قمر SES درجة 22 غربا 12674 افقي 20255 3/4

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تردد الجزائر الارضية بجودة SD

الجودة القمر التردد الاستقطاب SD نايل سات ( Eutelsat 5) 11059 افقي

تسعي قناة الجزائر الأرضية دائما لوصول إلي أكبر عدد من الجماهير والمتابعين في الجزائر ودول المغرب العربي وباقي دول إفريقيا، وقد جذبت القناة انتباه عشاق الساحرة المستديرة بأراضيها وخارجها، حيث أنها تقوم ببث مباريات الفريق الوطني الجزائري دوري المحترفين، وستقوم بعرض مباريات كأس الأمم علي شاشاتها اليوم.