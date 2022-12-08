من هو آسو رستم لاعب السالمية الكويتي؟

بواسطة محمود عطا الله
آسو رستم لاعب السالمية آسو رستم لاعب السالمية

يضم نادي السالمية الكويتي واحد من نجوم كرة القدم العراقية وهو المهاجم آسو رستم، ومن المرتقب ان يتألق هذا اللاعب مع الفريق الكويتي، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم آسو رستم لاعب نادي السالمية، والأندية التي لعب لها من قبل، واهم المعلومات عن آسو رستم.

من هو آسو رستم لاعب السالمية الكويتي؟

  1. آسو رستم لاعب ومهاجم نادي السالمية من مواليد عام 1994 (28 عامًا).
  2. لعب آسو رستم للعديد من الأندية العراقية منها: نيروز، دهوك، أربيل، كربلاء، السلمانية.
  3. انضم آسو رستم لمنتخب العراق الأول لأول مرة في سبتمبر 2022 وخاض ودية العراق وعمان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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