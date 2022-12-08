يضم نادي السالمية الكويتي واحد من نجوم كرة القدم العراقية وهو المهاجم آسو رستم، ومن المرتقب ان يتألق هذا اللاعب مع الفريق الكويتي، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم آسو رستم لاعب نادي السالمية، والأندية التي لعب لها من قبل، واهم المعلومات عن آسو رستم.

من هو آسو رستم لاعب السالمية الكويتي؟