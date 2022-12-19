من هو أبودو إيزاكا لاعب الجهراء؟

بواسطة محمود عطا الله
أبودو ايزاكا لاعب الجهراء أبودو ايزاكا لاعب الجهراء

نجح نادي الجهراء في ضم صفقة ناجحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2022 وهو المهاجم الغاني أبودو إيزاكا، هذا ونُقدم كم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية لأبودو إيزاكا لاعب الجهراء المميز الجديد، هذا ويقدم لاعب الجهراء الغاني عروض قوية خلال مباريات هذا الموسم في كافة المسابقات.

معلومات عن أبودو إيزاكا لاعب نادي الجهراء

  • هو أبودو إيزاكا ديارا لاعب ومهاجم نادي الجهراء الكويتي رقم 21 من مواليد غانا في 1994 (29 عامًا).
  • خاض عدة تجارب احترافية بالدوري التونسي تألق فيها، حيث لعب لنادي حمام الأنف، والملعب القابسي، والنجم الرياضي المتلوي.
  • لعب إيزاكا من قبل لنادي الفحيحيل في 2019.
  • لعب أبودو إيزاكا لنادي الكواكب السعودي 11 مباراة وسجل 5 أهداف، وفي الموسم الماضي لعب لنادي نجران السعودي ومثله في 33 مباراة وسجل 9 أهداف.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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