يعود نادي أسوان للدوري المصري الممتاز من جديد، وهذا العام يدخل بقوة مع مجموعة كبيرة وجديدة من اللاعبين ومنهم المغربي الإسباني أحمد بلحاج، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، يقود الإدارة الفنية لنادي أسوان المدرب القدير ربيع ياسين.
من هو أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان؟
- هو أحمد بلحاج سعيدي من مواليد مدينة تاريجا الإسبانية عام 1997 (24 عامًا).
- أحمد بلحاج لاعب أسوان يلعب في مركز الجناح.
- تألق أحمد بلحاج مع نادي رديف ريال زاراجوزا الإسباني، حيث لعب لهذا الفريق 50 مباراة وسجل 10 أهداف.
- في 2019 انتقل أحمد بلحاج إلى نادي ريال زاراجوزا الأول.
- في موسم 2021-2022 لعب أحمد بلحاج لنادي إنتر كلوب ديسكالديس من أندورا، وفاز مع هذا النادي على دوري أندورا وكأس السوبر.