من هو أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان؟

بواسطة محمود عطا الله
أحمد بلحاج لاعب أسوان أحمد بلحاج لاعب أسوان

يعود نادي أسوان للدوري المصري الممتاز من جديد، وهذا العام يدخل بقوة مع مجموعة كبيرة وجديدة من اللاعبين ومنهم المغربي الإسباني أحمد بلحاج، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، يقود الإدارة الفنية لنادي أسوان المدرب القدير ربيع ياسين.

من هو أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان؟

  • هو أحمد بلحاج سعيدي من مواليد مدينة تاريجا الإسبانية عام 1997 (24 عامًا).
  • أحمد بلحاج لاعب أسوان يلعب في مركز الجناح.
  • تألق أحمد بلحاج مع نادي رديف ريال زاراجوزا الإسباني، حيث لعب لهذا الفريق 50 مباراة وسجل 10 أهداف.
  • في 2019 انتقل أحمد بلحاج إلى نادي ريال زاراجوزا الأول.
  • في موسم 2021-2022 لعب أحمد بلحاج لنادي إنتر كلوب ديسكالديس من أندورا، وفاز مع هذا النادي على دوري أندورا وكأس السوبر.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

قنوات تذيع كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022.. تعرف عليها لمتابعة مباريات الترجي…

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعة منتخب العراق للشباب في تصفيات كاس آسيا تحت 20 سنة 2023/2022