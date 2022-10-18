يعود نادي أسوان للدوري المصري الممتاز من جديد، وهذا العام يدخل بقوة مع مجموعة كبيرة وجديدة من اللاعبين ومنهم المغربي الإسباني أحمد بلحاج، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، يقود الإدارة الفنية لنادي أسوان المدرب القدير ربيع ياسين.

من هو أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان؟