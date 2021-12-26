من هو أحمد عبد القادر لاعب الأهلي ومنتخب مصر؟

يبدو أن نادي الأهلي ومنتخب مصر على موعد مع نجم صاعد بسرعة في عالم النجومية يمتلك قدرات كبيرة، ويجب عليه تنمية قدراته أكثر ليكون نجما عالميا في القريب العاجل، إنه أحمد عبد القادر صاحب الحلول ودائما ما يقدم الفارق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات من السيرة الذاتية لأحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ومسيرة هذا اللاعب مع كرة القدم.

من هو أحمد عبد القادر لاعب الأهلي؟