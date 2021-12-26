من هو أحمد عبد القادر لاعب الأهلي ومنتخب مصر؟

يبدو أن نادي الأهلي ومنتخب مصر على موعد مع نجم صاعد بسرعة في عالم النجومية يمتلك قدرات كبيرة، ويجب عليه تنمية قدراته أكثر ليكون نجما عالميا في القريب العاجل، إنه أحمد عبد القادر صاحب الحلول ودائما ما يقدم الفارق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات من السيرة الذاتية لأحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ومسيرة هذا اللاعب مع كرة القدم.
من هو أحمد عبد القادر لاعب الأهلي؟
- هو أحمد حمدي عبد القادر من مواليد محافظة الدقهلية عام 1999 (22 عاما).
- يلعب في مركز الوسط المهاجم أو صانع الألعاب.
- أحمد عبد القادر من إحدى القرى بجوار مدينة السنبلاوين، بدأ لعب الكرة وهو صغير بالسنبلاوين.
- انضم إلى أكاديمية الأهلي بمدينة المنصورة.
- في مباراة ودية بين أكاديمية الأهلي في المنصورة وأكاديمية الأهلي بمدينة نصر، قاد أحمد عبد القادر فريقه للفوز 6-0 وسجل 5 أهداف.
- انتقل بعد ذلك أحمد عبد القادر إلى أكاديمية الأهلي في مدينة نصر، وعندما التقى هذا الفريق مع ناشئي الأهلي قاد احمد عبد القادر فريقه للفوز بثلاثية وسجل هو هدفين.
- لينضم احمد عبد القادر بعد ذلك في 2008 لناشئي النادي الأهلي.
- أعار الأهلي أحمد عبد القادر لنادي سموحة، وتألق اللاعب مع الفريق السكندري، ليعود بعد ذلك ليكون أحد دعائم الفريق الأول بالنادي الأهلي.
- لعب أحمد عبد القادر لنادي سموحة 27 مباراة سجل تسع أهداف.