من هو أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري؟

يُثبت كشافة نادي الاتحاد السكندري قدارتهم العالية في اختيار اللاعبين الجدد للنادي، حيث ضم الاتحاد مجموعة مبهرة من اللاعبين ومنهم الجناح الصاعد بقوة أحمد عيد عبد النبي، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري، ونبذة من السيرة الذاتية له، والأندية التي لعب لها من قبل، هذا ومن المرتقب أن يكون لهذا اللاعب شأن كبير في الدوري المصري.

معلومات عن أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري