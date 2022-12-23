من هو أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري؟

يُثبت كشافة نادي الاتحاد السكندري قدارتهم العالية في اختيار اللاعبين الجدد للنادي، حيث ضم الاتحاد مجموعة مبهرة من اللاعبين ومنهم الجناح الصاعد بقوة أحمد عيد عبد النبي، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري، ونبذة من السيرة الذاتية له، والأندية التي لعب لها من قبل، هذا ومن المرتقب أن يكون لهذا اللاعب شأن كبير في الدوري المصري.
معلومات عن أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري
- أحمد عيد عبد النبي لاعب الاتحاد السكندري من مواليد عام 1999 (23 عامًا).
- يلعب في مركز الجناح أيمن وأيسر.
- ضم الاتحاد السكندري أحمد عيد عبد النبي في صيف 2022 قادمًا من نادي الأولمبي السكندري لمدة خمسة مواسم.
- كان أحمد عيد عبد النبي أحد نجوم دوري الدرجة الأولى المصري مع الأولمبي قبل الانتقال للاتحاد.
- في أخر مواسم أحمد عيد مع الأولمبي سجل 5 أهداف وصنع سبعة.
- أول أهداف اللاعب مع الاتحاد كانت في شباك سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم 23 ديسمبر 2022.