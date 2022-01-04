أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن ضم البرتغالي أدريان سيلفا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في أهم صفقات الدوري الإماراتي خلال فترة الشتاء والتي تبدأ يوم 5 يناير 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدولي البرتغالي أدريان سيلفا لاعب الوحدة الجديد، وقال نادي الوحدة في بيان رسمي أن أدريان سيلفا انضم للفريق في صفقة انتقال حر، ووقع على عقود لمدة موسمين.

من هو أدريان سيلفا لاعب الوحدة الجديد؟

أدريان سيلفا لاعب الوحدة الجديد من مواليد فرنسا عام 1989 لأب برتغالي وأم فرنسية، عمره حاليا 32 عاما، يلعب في مركز الوسط المدافع، لهذا اللاعب مسيرة حافلة على مستوى المنتخبات ومستوى الأندية، لعب أدريان سيلفا لكل منتخبات البرتغال السنية، كما لعب لمنتخب البرتغال الأول خلال الفترة من 2014 حتى 2018، ومثل منتخب بلاده في 26 مباراة مسجلا هدفا واحدا.

من أهم الأندية التي لعب لها أدريان سيلفا من قبل كانت سبورتنج لشبونة وموناكو وليستر سيتي، وكانت آخر محطاته مع سامبدوريا، حيث لعب لهذا النادي 41 مباراة مسجلا هدفا واحدا.