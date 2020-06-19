من هو أري بابل لاعب الزمالك الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له Ary Papel

نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة الإخباري السيرة الذاتي لأري بابل لاعب الزمالك الجديد في صفقة انتقال حر خلال موسم الانتقالات الصيفية 2020 الحالية، حيث نقدم لكم cv أري بابل اللاعب الأنجولي والأندية التي لعب لها من قبل، وإحصائيات هذا اللاعب الأنجولي والبطولات التي حصل عليها، وينتقل أري بابل للزمالك بعد نهاية عقده مع نادي الأنجولي أول أغسطس، في عقد لمدة ثلاثة مواسم مقابل نصف مليون دولار أمريكي عن الموسم الواحد.

من هو أري بابل لاعب الزمالك الجديد؟ تعرف على السيرة الذاتية له

أسمه الحقيقي هو مانويل ديفيد أفونسو، يُطلق عليه اسم أري بابل وهو اسم الشهرة، لاعب الزمالك الأنجولي الجديد من مواليد أنجولا عام 1994، يبلغ من العمر الآن 26 عامًا، يلعب في مركز الجناح الأيسر، لعب في أنجولا لنادي أول أغسطس، خاض تجربة احترافية في الدوري البرتغالي، أري بابل لاعب دولي لمنتخب أنجولا منذ 2012، حيث لعب لمنتخب بلاده 35 مباراة وسجل 5 أهداف.

بدأ أري بابل لاعب الزمالك الأنجولي الجديد مسيرة النجومية عام 2012 مع أول أغسطس الأنجولي، حتى 2016، حيث لعب لبطل أنجولا 78 مباراة وسجل 36 هدفًا، في 2017 سافر إلى البرتغال لخوض تجربة احترافية، حيث لعب لنادي سبورتنج لشبونة الرديف، ولعب لهذا النادي 35 مباراة، قبل أن تتم إعارته إلى موريرينسي البرتغالي، وفي 2019 يعود مجددًا لناديه أول أغسطس.