من هو أشرف المهديوي لاعب التعاون الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
أشرف المهديوي لاعب التعاون الجديد أشرف المهديوي لاعب التعاون الجديد

أعلن نادي التعاون السعودي عن التعاقد مع أشرف المهديوي اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية خلال الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب أشرف المهديوي لاعب التعاون الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب المتميز، عقد أشرف المهديوي مع نادي التعاون لمدة موسمين ونصف، مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين.

من هو أشرف المهديوي لاعب التعاون الجديد؟

  • أشرف المهديوي من مواليد أمستردام عام 1995 (26 عاما)، جنسية اللاعب هولندي مغربي، يلعب في مركز الوسط.
  • أشرف المهديوي موهبة كروية مميزة، فهو خريج أكاديمية أياكس امستردام الشهيرة.
  • لم يلعب أشرف المهديوي حتى الآن لمنتخب هولندا أو للمنتخب المغربي.
  • أشرف المهديوي لاعب التعاون من ناشئي نادي أياكس، كما لعب لفريق أياكس للشباب.
  • بعد ذلك لعب لأندية أدو دين هاج الهولندي (لعب 13)، ثم نادي ترينتشن السلوفاكي (لعب 97 سجل 9)، ثم لعب لنادي فيسلا كراكوف البولندي (لعب 16 وسجل 1).
  • ضم اللاعب أشرف المهديوي صفقة ناجحة لنادي التعاون.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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