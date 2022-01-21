أعلن نادي التعاون السعودي عن التعاقد مع أشرف المهديوي اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية خلال الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب أشرف المهديوي لاعب التعاون الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب المتميز، عقد أشرف المهديوي مع نادي التعاون لمدة موسمين ونصف، مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين.
من هو أشرف المهديوي لاعب التعاون الجديد؟
- أشرف المهديوي من مواليد أمستردام عام 1995 (26 عاما)، جنسية اللاعب هولندي مغربي، يلعب في مركز الوسط.
- أشرف المهديوي موهبة كروية مميزة، فهو خريج أكاديمية أياكس امستردام الشهيرة.
- لم يلعب أشرف المهديوي حتى الآن لمنتخب هولندا أو للمنتخب المغربي.
- أشرف المهديوي لاعب التعاون من ناشئي نادي أياكس، كما لعب لفريق أياكس للشباب.
- بعد ذلك لعب لأندية أدو دين هاج الهولندي (لعب 13)، ثم نادي ترينتشن السلوفاكي (لعب 97 سجل 9)، ثم لعب لنادي فيسلا كراكوف البولندي (لعب 16 وسجل 1).
- ضم اللاعب أشرف المهديوي صفقة ناجحة لنادي التعاون.