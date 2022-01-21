أعلن نادي التعاون السعودي عن التعاقد مع أشرف المهديوي اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية خلال الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب أشرف المهديوي لاعب التعاون الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب المتميز، عقد أشرف المهديوي مع نادي التعاون لمدة موسمين ونصف، مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين.

من هو أشرف المهديوي لاعب التعاون الجديد؟