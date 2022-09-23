يبدو أن المدافع الدولي أشرف داري سيكون أحد الركائز الأساسية مع المنتخب المغربي خلال الفترة القادمة تحت قيادة المدير الفني الوطني المميز وليد الركراكي، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذتية للنجم أشرف داري لاعب منتخب المغرب ومسيرته في عالم لعبة كرة القدم والأندية التي لعب لها، يلعب أشرف داري أساسيا اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في مباراة المغرب وتشيلي الودية استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
من هو أشرف داري لاعب منتخب المغرب؟
- أشرف داري لاعب منتخب المغرب من مواليد الدار البيضاء عام 1999 (23 عامًا).
- يلعب أشرف داري في مركز المدافع، يلعب حاليًا لنادي بريست الفرنسي.
- وقع أشرف داري لنادي بريست الفرنسي على عقد بقيمة 2.7 مليون يورو لمدة 4 مواسم تبدأ من صيف 2022.
- أشرف داري من ناشئي نادي الوداد المغربي.
- لعب داري للفريق الأول بنادي الوداد 139 مباراة وسجل 11 هدفًأ.
- لعب أشرف داري لمنتخب المغرب تحت 20، منتخب المغرب الأولمبي، ومنتخب المحليين، ثم يلعب حاليًا للمنتخب الأول.
- حصل أشرف داري على جائزة أفضل مدافع في إفريقيا عام 2022.
- حصل مع نادي الوداد على لقب دوري أبطال إفريقيا 2022.