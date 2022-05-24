من هو ألكسندر أوراها لاعب منتخب العراق الأولمبي؟

بواسطة محمود عطا الله
ألكسندر أوراها لاعب منتخب العراق الأولمبي ألكسندر أوراها لاعب منتخب العراق الأولمبي

من المرتقب أن يكون لاعب خط الوسط ألكسندر أوراها سوف يكون أحد دعائم تشكيلة التشيكي سوكوب للمنتخب العراقي الأولمبي الذي يخوض كأس أمم آسيا تحت 23 سنة 2022 بأوزبكستان، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لألكسندر أوراها لاعب منتخب العراق الأولمبي ومسيرته مع عالم كرة القدم، يذكر أن ألكسندر أوراها سوف يبدأ مباراة العراق وإيران الأولمبي كأساسي.

من هو ألكسندر أوراها لاعب منتخب العراق الأولمبي؟

  • ألكسندر أوراها لاعب منتخب العراق يلعب لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.
  • ألكسندر اوراها من مواليد إنجلترا يناير 2003 (19 عامًا) لأب عراقي وأم إنجليزية.
  • درس ألكسندر في مجال التاريخ وفي مجال الرياضية.
  • انضم لنادي كوينز بارك رينجز لأول مرة مع فريق 11 سنة بالنادي.
  • يشبه الكثيرون بأنه مثل كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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