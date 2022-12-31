من هو أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد؟

برز نجمًا جديدًا في صفوف فريق مانشستر يونايتد على الرغم من صغر سنه وهو الإسباني الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو صاحب المهارات الكبيرة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات ونبذة من السيرة الذاتية للنجم الصاعد أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، وتاريخه مع لعبة كرة القدم حتى وصل لمدينة مانشستر الإنجليزية.
معلومات عن أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد
- أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد رقم 49 من مواليد مدريد عاصمة إسبانيا عام 2004 (18 عامًا) يحمل الجنسية الإسبانية والأرجنتينية.
- يلعب في مركز الجناح.
- بدأ في صفوف الناشئين مع فريق خيتافي ثم أتلتيكو مدريد.
- انتقل عام 2020 إلى مانشستر يونايتد مقابل 240 ألف جنيه إسترليني.
- لعب أليخاندرو جارناتشو لمنتخب إسبانيا تحت 16 سنة ومنتخب الأرجنتين تحت 20 سنة.
- فاز مع شباب اليونايتد بكأس FA cup للشباب.
- فاز جارناتشو بجائزة جيمي ميرفي لأفضل لاعب شاب عام 2022.