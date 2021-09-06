أمير العماري اللاعب العراقي لفت إليه كل الأنظار خلال مشاركته الأولى مع الأخضر العراقي ضد المنتخب الكوري الجنوبي في الثاني من سبتمبر، حيث قدم نجوم منتخب العراق ومعهم أمير العماري أداء مبهر وحصدوا نقطة من أحد أقوى منتخبات آسيا على ملعبه.
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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب المتميز أمير العماري، ومسيرته مع كرة القدم، واسم النادي الذي يلعب له أمير العماري والأندية التي لعب لها من قبل، وتفاصيل مسيرته الدولية مع المنتخبات، وأهم احصائيات لاعب منتخب العراق.
من هو أمير العماري لاعب منتخب العراق
- يقول والده “أنا متواجد في السويد منذ 30 عامًا، ولدي أربعة من الأبناء ولدين وبنتين، وأمير هو أصغر أبنائي”.
- لاعب منتخب العراق هو أمير فؤاد عبود العماري، من مواليد السويد عام 1997 (24 عامًا) لأب عراقي وأم فلسطينية.
- يلعب في مركز الوسط، نادي أمير العماري الحالي هو هالمستاد السويدي.
- لعب أمير العماري لمنتخب السويد تحت 17 وتحت 19، ثم لعب لمنتخب العراق الأولمبي 4 مباريات وسجل 3 أهداف.
- بخصوص الأندية التي لعب لها العراقي أمير العماري كانت: هوسكفارنا السويد لعب 24 مباراة وسجل 7 أهداف، ثم لعب لنادي سودرا 88 مباراة وسجل 17 هدف، ومع هالمستاد منذ 2021 لعب 16 مباراة وسجل هدفين.