أمير العماري اللاعب العراقي لفت إليه كل الأنظار خلال مشاركته الأولى مع الأخضر العراقي ضد المنتخب الكوري الجنوبي في الثاني من سبتمبر، حيث قدم نجوم منتخب العراق ومعهم أمير العماري أداء مبهر وحصدوا نقطة من أحد أقوى منتخبات آسيا على ملعبه.

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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب المتميز أمير العماري، ومسيرته مع كرة القدم، واسم النادي الذي يلعب له أمير العماري والأندية التي لعب لها من قبل، وتفاصيل مسيرته الدولية مع المنتخبات، وأهم احصائيات لاعب منتخب العراق.

من هو أمير العماري لاعب منتخب العراق