من هو أمين يونس لاعب الاتفاق الجديد؟

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع الألماني أمين يونس في صفقة هامة وأقوى صفقات سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي لكرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم أمين يونس ومسيرته مع كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، وجنسية أصول أمين يونس العربية، هذا وقد تعاقد نادي الاتفاق مع النجم الألماني حتى موسم 2024.

من هو أمين يونس لاعب نادي الاتفاق الجديد؟