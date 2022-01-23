من هو أمين يونس لاعب الاتفاق الجديد؟

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع الألماني أمين يونس في صفقة هامة وأقوى صفقات سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي لكرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم أمين يونس ومسيرته مع كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، وجنسية أصول أمين يونس العربية، هذا وقد تعاقد نادي الاتفاق مع النجم الألماني حتى موسم 2024.
من هو أمين يونس لاعب نادي الاتفاق الجديد؟
- أمين يونس لاعب جناح أيسر ووسط مهاجم، من مواليد دوسلدورف الألمانية عام 1993 (28 عاما).
- جنسية وأصول أمين يونس لاعب الاتفاق العربية، فوالدته ألمانية ووالده لبناني، لدي أمين يونس الجنسيتين الألمانية واللبنانية.
- أمين يونس لعب لكل منتخبات ألمانيا السنية كما لعب لمنتخب ألمانيا الأول، حصل مع منتخب ألمانيا على كأس العالم للقارات 2017.
- لعب أمين يونس لاعب الاتفاق الجديد لعدة اندية كبرى منها بروسيا مونشنجلادباخ (لعب 26 وسجل 1)، ولعب لنادي كايزر سلاوتيرن الألماني (لعب 14 وسجل 2 هدف)، ثم انتقل لنادي أياكس الهولندي (لعب 69 وسجل 12) حصل معه على المركز الثاني من دوري أبطال أوروبا 2017، ثم انتقل لنادي نابولي الإيطالي (لعب 21 وسجل 4) حصل مع نابولي على كأس إيطاليا 2020. بعد ذلك أُعير إلى إينتراخت فرانكفورت الألماني (لعب 26 وسجل 3).