من هو أنتونسن لاعب نادي العدالة السعودي؟

تعاقد نادي العدالة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية يناير 2023، مع المهاجم السويدي المميز ماركوس أنتونسن، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم أنتونسن لاعب نادي العدالة الجديد، الأندية التي لعب لها من قبل، وأهم إنجازات وأرقام هذا اللاعب.
معلومات عن ماركوس أنتونسن لاعب العدالة الجديد
- ماركوس أنتونسن لاعب نادي العدالة من مواليد مدينة أناريد السويدية عام 1991 (32 عامًا).
- يلعب في مركز المهاجم ومركز الجناح الأيسر.
- في موسم 205-2016 تألق أنتونسن مع نادي كالمار السويدي، لعب لهذا النادي 41 مباراة وسجل 22 هدفًا.
- احترف بعد ذلك في إنجلترا، لعب لنادي ليدز يونايتد 16 مباراة وسجل هدفًا واحدًأ، بعدها لعب لنادي بلاكبيرن الإنجليزي 31 مباراة وسجل 7 أهداف.
- عاد في 2018 للسويد ولعب لنادي مالمو حتى 2021، ظهر مع مالمو في 49 مباراة وسجل 15 هدفًا.
- آخر محطات أنتونسن قبل الاحتراف في السعودية كانت مع نادي فارنامو السويدي، لعب له 30 مباراة وسجل 20 هدفًا.
- بطولات أنتونسن: الفوز مع مالمو بالدوري السويدي للمحترفين 2020، فاز مع بلاكبيرن بالمركز الثاني لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.