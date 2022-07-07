من هو أنتي ميشا مدرب الفيصلي المرتقب؟

قالت بعض التقارير الرياضية الخليجية أن الكرواتي أنتي ميشا يمتلك عرضًأ لتدريب نادي الفيصلي السعودي، في حين أكدت بعض المصادر المطلعة أن أنتي ميشا وقع بالفعل لنادي الفيصلي، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمدير الفني أنتي ميشا مدرب الفيصلي الجديد المرتقب، وأهم المعلومات عنه والأندية التي دربها من قبل، وهو مدرب منتخبات أيضًأ، هذا وقد أكد نادي العربي الكويتي، أنه لن يقف في طريق ميشا إذا أراد الرحيل، وقال العربي أن ميشا يمتلك عرضًا بالفعل لتدريب الفيصلي السعودي.
من هو أنتي ميشا مدرب الفيصلي الجديد المرتقب؟
- أنتي ميشا مدرب الفيصلي الجديد المرتقب هو مدير فني كرواتي من مواليد عام 1967 (55 عاما).
- بخصوص معلومات عن أنتي ميشا من ويكيبيديا، نجد أنه بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب خط وسط، لعب لعدة أندية كرواتية من أشهرها نادي هايدوك سبليت، واحترف في الدوري الهولندي، كما لعب لمنتخب كرواتيا الأول.
- بدأ مسيرته في عالم التدريب مع عدة أندية كرواتية، كان أشهرها تدريب نادي هايدوك سبليت.
- شغل منصب المدير الفني لنادي فيتيس وموستار البوسنيين.
- شغل أنتي ميشا منصب مساعد مدرب منتخب كرواتيا الأول، كما شغل منصب المدير الفني لمنتخب تركمانستان.
- أنتي ميشا درب العربي الكويتي منذ 2020 حصل معه على لقب الدوري الكويتي 2021، وكأس السوبر، كأس ولي العهد.