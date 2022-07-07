من هو أنتي ميشا مدرب الفيصلي المرتقب؟

قالت بعض التقارير الرياضية الخليجية أن الكرواتي أنتي ميشا يمتلك عرضًأ لتدريب نادي الفيصلي السعودي، في حين أكدت بعض المصادر المطلعة أن أنتي ميشا وقع بالفعل لنادي الفيصلي، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمدير الفني أنتي ميشا مدرب الفيصلي الجديد المرتقب، وأهم المعلومات عنه والأندية التي دربها من قبل، وهو مدرب منتخبات أيضًأ، هذا وقد أكد نادي العربي الكويتي، أنه لن يقف في طريق ميشا إذا أراد الرحيل، وقال العربي أن ميشا يمتلك عرضًا بالفعل لتدريب الفيصلي السعودي.

من هو أنتي ميشا مدرب الفيصلي الجديد المرتقب؟