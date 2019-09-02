من هو أنسو فاتي لاعب برشلونة الجديد الصاعد والواعد هو السؤال الأهم الذي يشغل جماهير برشلونة الان بعد التألق اللافت لهذا النجم الصغير سنا والكبير في الموهبة، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للنجم أنسو فاتي وتاريخه مع عالم كرة القدم حتى الوصول للنجومية مع نادي برشلونة، كما نقدم لكم جنسية أنسو فاتي والمنتخب الذي يلعب له، وأهم المعلومات من أنسو فاتي cv، ظهر هذا النجم لأول مرة مع برشلونة يوم 31 أغسطس 2019 وحل بديلا في مباراة ضد أوساسونا في الليجا، ليسجل في تلك المباراة أول أهدافه.







من هو أنسو فاتي لاعب برشلونة الجديد والسيرة الذاتية له Ansu Fati

هو أنسو بوري فاتي من مواليد غينيا بيساو تلك الدولة الأفريقية في أكتوبر 2002 إي إن لاعب برشلونة الجديد الصاعد يبلغ من العمر الآن 17 عاما، حتى سبتمبر 2019 لم يلعب هذا النجم لأي منتخب، جنسية أنسو فاتي حتى ذلك التاريخ هي جنسية غينيا بيساو، ومن المرتقب أن يُمنح الجنسية الإسبانية خلال الأيام القليلة القادمة، والد هذا اللاعب هو يوري فاتي وكان لاعب كرة قدم سابق، تواجد في إسبانيا قبل جلب الأسرة، حيث عمل في عدة وظائف عادية مثل عامل في مكب نفايات وسائق.







أنسو فاتي سافر مع الأسرة إلى إسبانيا وهو في عمر ست سنوات، لعب وهو صغير لنادي إشبيلية الإسباني، وفي عمر العاشرة إنتقل لأكاديمية برشلونة، لعب للفئات السنية، لم يلعب لفريق برشلونة الرديف لكنه انضم مباشرة لنادي برشلونة الأول في مفاجأة كبيرة له، ليسجل في شباك أوساسونا أول هدف في الليجا، ليكون أنسو فاتي أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في الدوري الإسباني تاريخيا وثالث أصغر لاعب يسجل هدف في الليجا، وقع أنسو فاتي في صيف 2019 عقدا احترافيا مع برشلونة حتى 2022.