من هو أنمار الحائلي المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي هو سؤال الجميع الآن بعد ورود أنباء قوية تؤكد قرب الحائلي من ترشيح نفسه في انتخابات رئاسة النادي القادمة، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للأستاذ أنمار الحائلي من ويكيبيديا وتاريخه مع نادي الاتحاد، والوظائف الهامة والقيادية التي يتولاها، هذا ومن المرتقب أن تقرر الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة القادمة عدم التجديد لرؤساء الأندية، مما يتوجب أن تقوم الأندية السعودية بعقد انتخابات لاختيار رؤساء جدد قبل بداية الموسم القادم.

من هو أنمار الحائلي المرشح لرئاسة نادي الاتحاد والسيرة الذاتية له

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الجديد المرتقب، يبلغ من العمر 33 عام، شغل من قبل منصب الرئيس للعميد السعودي في 2017، والحائلي من أعضاء شرف نادي الاتحاد، وهو واحد من الداعمين وبقوة لنادي الاتحاد منذ أكثر من ثمانية أعوام، وهو من عشاق العميد، وأحد جماهيره المخلصين المحبين للنادي.

الأستاذ أنمار الحائلي رجل أعمال سعودي معروف، يعمل في عدة مجالات منها تجارة السيارات، كما يمتلك شركة لتصنيع البلاستيك، ووالده أحد كبار رجال الأعمال العاملين في مجال النقل البحري.