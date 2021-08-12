تعاقد نادي الحزم مع الجناح الهولندي أولا جون لتكون تلك الصفقة إحدى صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية 2021 لدعم آمال الجماهير بظهور جيد في الموسم الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للهولندي أولا جون لاعب الحزم الجديد ومسيرته مع عالم كرة القدم، وأهم الأندية التي لعب لها Ola John قبل نادي الجزم، وأهم إنجازاته، ويعتبر اللاعب صفقة ناجحة بكل المقاييس.

من هو أولا جون لاعب الحزم الجديد؟

السيرة الذاتية للهولندي أولا جون تؤكد أنه لاعب صاحب خبرات طويلة، وهو لاعب هولندي من أصل ليبيري، فهو من مواليد ليبيريا عام 1992 (يبلغ من العمر 29 عامًا)، لاعب نادي الحزم الجديد أولا جون له مسيرة دولية، حيث لعب لمنتخبات هولندا السنية تحت 17 و 19 و 21 سنة، كما لعب لمنتخب هولندا الأول مباراة واحدة.

أولا جون لاعب الحزم الجديد بدأ مسيرته مع نادي تفينتي الهولندي حيث لعب له 46 مباراة وسجل تسعة أهداف، بعدها انتقل أولا جون إلى بنفيكا البرتغالي ولعب للعملاق البرتغالي 55 مباراة مسجلا 3 أهداف، لاعب الحزم له خبرات في الدوري الإنجليزي حيث لعب لنادي ريدينج ونادي وولفرهامبتون، ثم يعود للدوري البرتغالي مدافعًا عن ألوان فيتوريا جيماريش، وقبل أن يصل جون للحزم لعب الموسم الماضي مع فالفيك الهولندي، حيث شارك معه في 23 مباراة وسجل هدفين. من إنجازات أولا جون الفوز بالدوري البرتغالي ثلاث مرات مع بنفيكا، والفوز بكأس هولندا مرة مع تفينتي.