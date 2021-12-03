من هو أوليفر كاسكاو لاعب المنتخب السوري؟

برز اسم أوليفر كاسكاو كمهاجم واعد مع المنتخب السوري خلال كأس العرب 2021 التي تستضيفها دولة قطر خلال شهر ديسمبر، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم أوليفر كاسكاو نجم منتخب سوريا القادم، ونُقدم أهم المعلومات عن هذا اللاعب والنادي الذي يلعب له، يذكر أن أوليفر كاسكاو افتتح التسجيل في شباك تونس خلال ثاني مباراة للمنتخب السوري في كأس العرب.
من هو أوليفر كاسكاو لاعب منتخب سوريا؟
- أوليفر كاسكاو من مواليد السويد عام 2001 (20 عاما).
- والده سوري تعود أصوله لمدينة الحسكة، ووالدته سويدية.
- بدأ أوليفر كاسكاو لاعب سوريا مسيرته مع كرة القدم في سن الخامسة.
- يلعب أوليفر كاسكاو في كل مراكز الهجوم.
- يلعب حاليا لنادي جرفالا السويدي.