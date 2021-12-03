من هو أوليفر كاسكاو لاعب المنتخب السوري؟

بواسطة محمود عطا الله
أوليفر كاسكاو لاعب منتخب سوريا

برز اسم أوليفر كاسكاو كمهاجم واعد مع المنتخب السوري خلال كأس العرب 2021 التي تستضيفها دولة قطر خلال شهر ديسمبر، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم أوليفر كاسكاو نجم منتخب سوريا القادم، ونُقدم أهم المعلومات عن هذا اللاعب والنادي الذي يلعب له، يذكر أن أوليفر كاسكاو افتتح التسجيل في شباك تونس خلال ثاني مباراة للمنتخب السوري في كأس العرب.

من هو أوليفر كاسكاو لاعب منتخب سوريا؟

  • أوليفر كاسكاو من مواليد السويد عام 2001 (20 عاما).
  • والده سوري تعود أصوله لمدينة الحسكة، ووالدته سويدية.
  • بدأ أوليفر كاسكاو لاعب سوريا مسيرته مع كرة القدم في سن الخامسة.
  • يلعب أوليفر كاسكاو في كل مراكز الهجوم.
  • يلعب حاليا لنادي جرفالا السويدي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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