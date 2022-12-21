من هو أيمن يحيى لاعب النصر؟

بواسطة محمود عطا الله
أيمن يحيى لاعب النصر أيمن يحيى لاعب النصر

نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للنجم أيمن يحيى لاعب نادي النصر السعودي، وذلك بعد التألق اللافت لهذا اللاعب مع ناديه نادي النصر ومنتخبات السعودية السنية، هذا ومن المرتقب أن يكون هذا اللاعب واحد من أهم النجوم في لعبة كرة القدم خلال السنوات القادمة.

معلومات عن أيمن يحيى لاعب النصر؟

  • أيمن يحيى سالم لاعب سعودي من مواليد الرياض لأسرة يمنية، يبلغ من العمر 21 سنة (مواليد 2001).
  • أيمن يحيى لاعب النصر يلعب في مركز الجناح.
  • يلعب للفريق الأول بنادي النصر من موسم 2019-2020، لعب للفريق حتى ديسمبر 2022 عدد 34 مباراة وسجل 7 أهداف،
  • لعب لمنتخب السعودية تحت 20 سنة.
  • لعب أيمن يحيى لمنتخب السعودية الأولمبي 12 مباراة وسجل 4 أهداف
  • فاز مع منتخب السعودية الأولمبي ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة 2022.
  • فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 بأوزبكستان.
  • أيمن يحيى لاعب دولي سعودي لعب مع منتخب السعودية الأول.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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