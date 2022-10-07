من هو إريك كمبالي لاعب المريخ السوداني؟

لمع نجم جديد في صفوف نادي المريخ وهو المحترف إريك كمبالي الذي انتقل إلى الفريق العاصمي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم إريك كمبالي لاعب المريخ الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم إنجازات هذا اللاعب، يذكر أن إريك كمبالي وقع للمريخ على عقود لمدة موسمين.
من هو إريك كمبالي لاعب المريخ الجديد؟
- هو إريك كنزو كمبالي من مواليد عام 2000 (22 عامًا)، لاعب المريخ يلعب في مركز المهاجم الصريح.
- قبل أن ينتقل للمريخ، كان يلعب لفريق إكسبريس بطل أوغندا.
- إريك كمبالي في أخر موسمين من إكسبريس الأوغندي سجل 23 هدفًا، وفي مع الفريق بالدوري الأوغندي وبطولة سيكافا.
- سجل كمبالي من قبل هدف في شباك المريخ في دوري أبطال إفريقيا وذلك في مباراة الدور التمهيدي بين إكسبريس والمريخ.
- يعتقد الخبراء في لعبة كرة القدم، أن إريك كمبالي سيكون أحد هدافي الدوري السوداني.