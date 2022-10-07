من هو إريك كمبالي لاعب المريخ السوداني؟

لمع نجم جديد في صفوف نادي المريخ وهو المحترف إريك كمبالي الذي انتقل إلى الفريق العاصمي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم إريك كمبالي لاعب المريخ الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم إنجازات هذا اللاعب، يذكر أن إريك كمبالي وقع للمريخ على عقود لمدة موسمين.

من هو إريك كمبالي لاعب المريخ الجديد؟