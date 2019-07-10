من هو إلفيس ساريتش لاعب الأهلي الجديد، والسيرة الذاتية للنجم البوسني

من هو إلفيس ساريتش لاعب الاهلي السعودي الجديد المرتقب هو السؤال الذي يشغل تفكير كل جماهير الراقي الآن بعد الإعلان عن قرب توقيع اللاعب للأهلي، هذا ونقدم لكم السيرة الذاتية لإلفيس ساريتش، وتاريخ اللاعب مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها قبل الوصول لجدة، كان الأهلي قد تعاقد منذ ساعات مع النجم الصربي دانييل أليكسيتش، والذي انضم رسميا لمعسكر الفريق بالنمسا، هذا وقد أكدت عدة مصادر أن الأهلي السعودي قد توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب البوسني إلفيس ساريتش، حيث قدم الأهلي عرضا لناديه سوون سامسونج الكوري بقيمة 1.5 مليون دولار، وراتب سنوي للاعب بقيمة 1.7 مليون دولار.

من هو إلفيس ساريتش لاعب الأهلي الجديد والسيرة الذاتية له Elvis saric

إلفيس ساريتش لاعب دولي بوسني من مواليد مدينة دوبرفنيك الكرواتية عام 1990، أي أن لاعب الأهلي الجديد المرتقب يبلغ من العمر الآن 28 عام، إلفيس ساريتش لعب لعدة أندية كرواتية وبوسنية قبل تمثيل العملاق الكوري سوون سامسونج، ساريتش يعلب في مركز خط الوسط، ويلعب ساريتش لمنتخب البوسنة الأول منذ 2018، حيث دافع عن ألوان المنتخب البوسني في 14 مباراة وسجل هدف واحد، وكان في مرمى منتخب ايرلندا الشمالية.

بدأ إلفيس ساريتش لاعب الأهلي الجديد المرتقب مسيرته مع عالم النجومية في صفوف فريق مدينته نادي دوبرفنيك الكرواتي، بعدها لعب لعدة أندية كرواتي وهي فينوجرادار ولوكو وانتر الكرواتي، بعدها لعب لنادي سلوبودا توزلا البوسني، وبعدها ينتقل لنادي سراييفو البوسني، حيث لعب له 55 مباراة مسجلا 9 أهداف، وفي صيف 2018 ينتقل لسوون سامسونج الكوري الجنوبي، حيث لعب له 29 مباراة وسجل 4 أهداف.