من هو إلياس أخوماش لاعب برشلونة؟.. ميسي الجديد يظهر

أعلن تشافي مدرب نادي برشلونة، عن ضم النجم الصاعد إلياس أخوماش لقائمة الفريق التي سوف تواجه إسبانيول في الدوري الإسباني، وهي أول مباراة لتشافي بعد تعيينه مديرا فنيا لنادي برشلونة، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لإلياس أخوماش لاعب برشلونة ويطلق عليه “ميسي الجديد”، ونجيب حول العديد من الأسئلة حول جنسية إلياس أخوماش والمنتخب الذي يلعب له، حيث نُقدم أهم التفاصيل عن هذا اللاعب المبهر والذي سيكون حديث العالم قريبًا.
من هو إلياس أخوماش لاعب برشلونة؟
- إلياس أخوماش من مواليد 2004 بإسبانيا عمره 17 سنة حاليا، أسرته ترجع أصولها للمغرب وتعيش في إسبانيا.
- النجم المغربي الإسباني إلياس أخوماش خريج أكاديمية لاماسيا بنادي برشلونة، حيث ترعرع في تلك الأكاديمية، ولعب لسنة خارج الأكاديمية لنادي خيمناستيك ماتريسا بسبب عدم تجديد عقده، وتألق أخوماش مع هذا النادي مما جعل مدرب لاماسيا يعيده لبرشلونة من جديد
- تألق إلياس أخوماش عجل بضم هذا النجم إلى فريق برشلونة الرديف على الرغم من صغر سنه، ليشاهده تشافي ويضمه للفريق الأول في نوفمبر 2021.
- لعب إلياس أخوماش لمنتخب إسبانيا تحت 16 سنة في ثلاث مناسبات.