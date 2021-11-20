من هو إلياس أخوماش لاعب برشلونة؟.. ميسي الجديد يظهر

أعلن تشافي مدرب نادي برشلونة، عن ضم النجم الصاعد إلياس أخوماش لقائمة الفريق التي سوف تواجه إسبانيول في الدوري الإسباني، وهي أول مباراة لتشافي بعد تعيينه مديرا فنيا لنادي برشلونة، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لإلياس أخوماش لاعب برشلونة ويطلق عليه “ميسي الجديد”، ونجيب حول العديد من الأسئلة حول جنسية إلياس أخوماش والمنتخب الذي يلعب له، حيث نُقدم أهم التفاصيل عن هذا اللاعب المبهر والذي سيكون حديث العالم قريبًا.

من هو إلياس أخوماش لاعب برشلونة؟