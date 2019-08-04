يعود نادي غزل المحلة للمشهد الكروي الجديد، ليقدم موهبة كروية صاعدة لكرة القدم المصرية، حيث تتساءل الجماهير من هو إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد بعد توقيع اللاعب رسميا للقلعة البيضاء، ليكون الصفقة رقم 11 للزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية لإمام عاشور وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها إمام عاشور قبل التوقيع لنادي الزمالك، وقد وقع اللاعب رسميا للقلعة البيضاء لمدة خمسة مواسم قادمة.

من هو إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد والسيرة الذاتية له Emam Aashour

إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد هو ابن نادي غزل المحلة، لعب بفرق الناشئين بهذا النادي العريق الذي أخرج الكثير من نجوم مصر الكبار في لعبة كرة القدم، وتم تصعيد اللاعب لفريق غزل المحلة الأول، في 2018 يتعاقد نادي حرس الحدود لضم إمام عاشور على سبيل الإعارة حتى صيف 2020، لعب إمام عاشور لنادي حرس الحدود 30 مباراة وسجل أربعة أهداف.

إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد يلعب في مركز الوسط، وهو من مواليد 20 فبراير عام 1998 أي يبلغ من العمر الآن 21 عام، هذا وقد تفاوض الزمالك لضم إمام عاشور مع نادي حرس الحدود لإنهاء فترة الإعارة، كما تفاوض مع نادي غزل المحلة لشراء اللاعب نهائيا وهو ما تم بالفعل.