من هو الحسن نداو لاعب الأهلي الجديد؟.. تعرف على السيرة الذاتية للجناح السنغالي

أكدت مصادر إخبارية سعودية، أن إدارة النادي الأهلي، قد توصلت إلى اتفاق مع السنغالي الحسن نداو لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية 2021، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسنغالي الحسن نداو، والأندية التي لعب لها من قبل، وإنجازات وإحصائيات لاعب الأهلي الجديد، يذكر أن تقارير صحفية قالت أن الهلال هو من وقع مع اللاعب، لكن الأهلي هو من فاوض وضم هذا الجناح المتميز.

من هو الحسن نداو لاعب الأهلي الجديد

هو الحسن نداو من مواليد العاصمة السنغالية داكار في عام 1996 (25 عامًا)، لاعب دولي سنغالي، يلعب في مركز الجناح، ينضم الحسن نداو إلى صفوف الأهلي السعودي قادمًا من نادي فاتج كاراجمرك التركي، يُمثل لاعب الأهلي الجديد منتخب السنغال الأول منذ 2017، حيث لعب مع منتخب بلاده 6 مباريات وسجل هدف.

الحسن نداو لاعب الأهلي الجديد بدأ مسيرة النجومية مع نادي داكار السنغالي، حيث لعب لهذا النادي من 2016 حتى 2020، في عام 2020 انتقل الحسن نداو إلى فاتح كاراجمرك التركي، حيث لعب لهذ النادي 57 مباراة وسجل 14 هدفًا، من المرتقب أن يحقق هذا اللاعب نجاحات كبيرة مع أهلي جدة.