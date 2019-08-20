من هو اللاعب صالح الشهري بعد أن تعاقد الهلال رسمياً معه| أول سعودي يُحرز هدفاً بدوري أوروبي وصاحب أسرع أهداف الدوري البرتغالي

صالح الشهري هو اللاعب الذي شغل في الأيام الماضية المساحة الأكبر داخل الأروقة الرياضية السعودية، وتحديداً أروقة الدوري السعودي للمحترفين، والشهري هو الصفقة التي وُصفت من متابعي نادي الهلال السعودي بأنها صفقة الموسم بكل المعاني، بل ويضع جماهير الهلال آمال واسعة وعريضة على الشهري ليكون أحد أهم أسباب ومُسببات فوز الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2019-2020 ولما لا والشهري أحد أهم هدافي بطولة الدوري السعودي الموسم المُنقضي 2018-2019 بعد تمكنه من إحراز 16 هدف في 28 مباراة لعبها الشهري في صفوف ناديه الرائد… فمن هو صالح الشهري السعودي الذي كان أول من أحرز هدفاً بدوري أوروبي وكان له أسرع أهداف الدوري البرتغالي.

من هو اللاعب صالح الشهري

اللاعب صالح الشهري صاحب الستة والعشرون عام الأهلي السعودي هو بيته الأول، فلقد نشأ الشهري أهلاوياً منذ بدايته الأولى، وبالعام 2012 انتقل الشهري إلى الخطوة الاحترافية التي قلما يخطوها لاعب سعودي، ليلتحق الشهري بصفوف نادي “بيرامار” بالبرتغال، ونبغ الشهري كمهاجم فذ وقدم مع فريقه البرتغالي أداء استحسنه الجميع بالدوري البرتغالي وجعله في دائرة اهتمام عدة أندية ومنها أندية أوروبية.

فلقد تمكن الشهري بعد فترة قصيرة أن يُثبت أحقيته بالمشاركة مع فريقه البرتغالي “بيرامار” وتمكن في أول مشاركة له مع الفريق البرتغالي كبديلاً في الشوط الثاني أن يُدرك التعادل لفريقه ضد فريق “مورييرينس” بتسجيله أول هدف للاعب سعودي بأحد دوريات أوروبا على الإطلاق.

وعندما شارك الشهري كأساسي من بداية المباراة مع فريقه البرتغالي تمكن أن يُحرز أسرع أهداف الدوري البرتغالي بعد أن أحرز هدفاً ضد فريق “فيتوريا” وذلك في الدقيقة الثانية فقط من بداية المباراة.

وبعد عودة الشهري لفريقه الأهلي بعد إعارته لفريق “بيرامار” البرتغالي لمدة عامين في سن مبكرة تمت إعارته لفريق الرائد السعودي والذي أظهر تألق كبير معه خاصة خلال الموسم الماضي وهو ما دفع الرائد لشراء عقده، وبعدها نجح الهلال في التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط بمبلغ خيالي مثل صفقة رابحة جداً للرائد.

واحتفل مُنذ قليل على صفحته الرسمية بموقع تويتر نادي الهلال السعودي بضم المهاجم الفذ “صالح الشهري” والمُنتظر منه الكثير خلال الموسم الجديد للدوري السعودي، والذي قد يكون بالفعل إضافة حقيقية للهلال تُدعم خط هجومه وتُعطي له الأفضلية الهجومية التي افتقدها بالموسم الماضي.