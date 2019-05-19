من هو اللاعب عبد الرزاق حمد الله | الفائز بجائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي للمحترفين 2019 والحائز على الحذاء الذهبي

جاء من بلاد المغرب لأرض الحجاز ليحقق المجد الكروي على الملاعب السعودية، هو اللاعب الكبير عبد الرزاق حمد الله، والذي تمكن اليوم من أن يقتنص لقبين كبيرين بالبطولة السعودية لدوري المحترفين كأس الأمير محمد بن سلمان، فلقد فاز حمد الله، بجائزة أفضل لاعب 2019 بالدوري السعودي للمحترفين، كما استحوذ على الحذاء الذهبي للبطولة بعد أن أصبح وبكل استحقاق هدافها المتوج .

وهنا سوف نتعرف عن قرب على اللاعب عبد الرزاق حمد الله، ومسيرته الطويلة والمشرفة داخل الفرق الكروية التي لعب لها كلاعب محترف كبير، سطر المجد طوال تاريخه الكروي حتى وصوله نادي النصر السعودي .

اللاعب عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر أفضل لاعبي الدوري السعودي من هو

يبلغ اللاعب عبد الرزاق حمد الله 29 عام فهو من مواليد شهر ديسمبر بالعام 1990 .

ما هي الفرق التي لعي لها اللاعب عبد الرزاق حمد الله ؟