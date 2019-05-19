من هو اللاعب متعب المفرج | الفائز بجائزة أفضل لاعب واعد بالدوري السعودي للمحترفين 2019

كان ولا يزال الدوري السعودي للمحترفين، هو المحفل الأكبر والأشهر على الإطلاق لتجمع نجوم الكرة السعودية والعربية بل والعديد من الجنسيات التي تجد بالبطولة السعودية مذاق كروي خاص، ولا شك أن اللاعب الذي يتمكن من تحقيق الحلم ويفوز بأي لقب من الأفضلية بتلك البطولة فقد أضاف لسجله الكروي الكثير والكثير من القيمة .

واليوم شهدت الساحة الرياضية السعودية اختيار الأفضل لعام 2019 من بين المدربين واللاعبين بالمملكة، والذين يمكنك التعرف على عليهم من هنا ومن بين من تم اختيارهم للألقاب المميزة هذا الموسم بالدوري السعودي، هو اللاعب متعب المفرج، لاعب فريق التعاون، هو للاعب مفاجئة من فريق استطاع أن يحقق بأدائه هذا الموسم المفاجئة، فمن هو متعب المفرج .

تعرف على أفضل لاعب واعد بالدوري السعودي متعب المفرج

هو لاعب يبلغ من العمر 22 عام وهو عمر واعد كالجائزة التي تحصل عليها بالبطولة السعودية اليوم .

من مواليد شهر أغسطس بالعام 1996 .

يحمل الجنسية السعودية، وهو بالتأكيد إضافة كبيرة للأخضر السعودي كلاعب بالمنتخب الوطني السعودي .

يحتل متعب المفرج مركز المدافع بالملعب، وهو أداه كأفضل ما يكون هذا الموسم .

يحمل اللاعب متعب المفرج الرقم 32 .

وللعلم أن اللاعب متعب المفرج، هو بالأساس لاعب فريق الهلال السعودي، وقد تمت إعارته هذا الموسم لفريق التعاون، الذي استطاع معه أن يحقق أداء رائع استحق على إثره لقب الأفضل بموسم 2019 كلاعب واعد بالدوري السعودي للمحترفين .