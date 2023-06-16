من هو باشانغ عبدالله لاعب منتخب العراق؟

يعتمد الإسباني كاساس المدير الفني لمنتخب العراق الأول على المهاجم المميز باشانغ عبدالله الذي يلعب في الدوري السويدي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم باشانغ عبدالله مهاجم المنتخب العراقي، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والأندية التي لعب له، وأهم الأرقام الخاصة به.

معلومات عن باشانغ عبدالله لاعب العراق

باشانغ عبدالله مهاجم منتخب العراق الأول من مواليد مدينة أربيل العراقية عام 1994 (29 عام)، انتقل مع أسرته للعيش في سوريا، بعدها إلى السويد وكان عمره قتها 4 سنوات، نشأ وترعرع في ستوكهولم بالسويد، بدأ لعب الكرة في سن 8 سنوات، في مرحلة الناشئين لعب لنادي IFK ستوكهولم، وهو في سن صغيرة لعب للفريق الأول بعدة أندية سويدية تلعب في الدرجات الدنيا بالسويد.

لاعب منتخب العراق باشانغ عبدالله لعب لأندية في الدرجة الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية ثم الأولى السوبر التي تسبق الدرجة الممتازة، من أهم الأندية التي لعب لها نادي بيتبو ولعب لهذا النادي 30 مباراة وسجل 20 هدفًا، لعب بعد ذلك لنادي دال كورال، ثم انتقل لنادي يونشوبينك لعب حتى الآن مع هذا الفريق 12 مباراة وسجل 8 أهداف، بعدما أنهى تعليمه الجامعي أصبح مدرس جغرافيا ورياضة.