من هو باولو تراميزاني مدرب الفيصلي السعودي؟

يبدو أن نادي الفيصلي السعودي سوف يقدم موسم متميز تحت قيادة مديره الفني الجديد الإيطالي باولو تراميزاني، وقد نجح الفيصلي في الفوز على النصر في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للإيطالي باولو تراميزاني مدرب الفيصلي السعودي الجديد، والأندية التي دربها من قبل، وإنجازات هذا المدرب، عقد باولو تراميزاني مع الفيصلي يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم ثاني في حال رغبة الفيصلي في ذلك.

من هو باولو تراميزاني مدرب الفيصلي الجديد؟

باولو تراميزاني من مواليد إيطاليا عام 1970 (51 عامًا)، بدأ مدرب الفيصلي مسيرته مع كرة القدم كلاعب في مركز الدفاع، لعب لعدة أندية إيطالية كان من أهمها انترميلان وأتلانتا، كما لعب لنادي توتنهام الإنجليزي، بدأ باولو تراميزاني مسيرته التدريبية عام 2011 كمدرب مساعد لمنتخب ألبانيا.

باولو تراميزاني شغل منصب المدير الفني لنادي لوجانو ونادي سيون السويسريين، ثم درب نادي أبويل القبرصي، وليفورنو الإيطالي، قبل أن يعود لتدريب نادي سيون، Paolo Tramezzani درب نادي هايدوك سبليت الكرواتي قبل أن يصل للمملكة لتدريب الفيصلي، من أهم إنجازات تراميزاني كمدرب هو الحصول على الدوري القبرصي 2019 مع أبويل.